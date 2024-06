Hamelin heeft bij de jeugd alles gewonnen wat er te winnen valt en behaalt nu dus ook z’n eerste wereldtitel bij de profs, in de GP 3- klasse. Het podium was trouwens helemaal Belgisch. In de GP4 -klasse is Hamelin vice-wereldkampioen.

De volgende grote uitdaging voor Hamelin is het Europees Kampioenschap van volgende maand, verdeeld over drie manches in Hongarije, Frankrijk en Portugal.