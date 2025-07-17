Vandaag gaan we op pad met Sono! Sono is een stoere vleermuis die ons via een app allerlei zaken in de natuur laat beleven, heel leuk om met kinderen te doen. Met Sono op pad gaan kan nu al in maar liefst vijf verschillende provinciedomeinen, en vandaag proberen we de tocht in provinciedomein Bulskampveld in Beernem uit. We halen onze tablet of smartphone uit en gaan op pad!