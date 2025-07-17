Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een hele zomer lang neemt Vincenzo jullie mee naar allerlei uittips in eigen regio: toffe activiteiten in provinciedomeinen, prachtige wandel- en fietstochten, leuke tips om met de kinderen of kleinkinderen te doen en nog veel meer.
Duinpanne: expo ‘Sea Change’
In het Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne is er niet alleen vanalles buiten te beleven, je kan ook binnen heel leuke en leerrijke dingen doen. Zo is er bijvoorbeeld de expo ‘Sea Change’ van maar liefst 600 m² en die belicht verschillende aspecten van de Noordzee, gaande van de biodiversiteit tot de gevolgen van de vervuiling en de stijging van de zeespiegel. Absoluut de moeite waard.
Speuren naar Pinkies
Ook dit jaar duiken ze weer op in de West-Vlaamse provinciedomeinen: de Pinkies! Hier, in provinciedomein De Baliekouter in Dentergem, gaan we ‘Op stap met de Pinkies’. Maar… voor wie hen nog niet kent: wie kan Vincenzo vertellen wat Pinkies zijn?
Luisterbossen: Bulskampveld
Vandaag gaan we op pad met Sono! Sono is een stoere vleermuis die ons via een app allerlei zaken in de natuur laat beleven, heel leuk om met kinderen te doen. Met Sono op pad gaan kan nu al in maar liefst vijf verschillende provinciedomeinen, en vandaag proberen we de tocht in provinciedomein Bulskampveld in Beernem uit. We halen onze tablet of smartphone uit en gaan op pad!
Palingbeek: verhalenzoektochten ‘Rhea’ en ‘Marie en Tatti’
In provinciedomein Palingbeek in Ieper kan je ook hele leuke verhalenzoektochten doen, er is eentje voor de kleintjes, zo de leeftijd van 3 tot 6, nl. ‘Rhea is mama kwijt’ en er is eentje voor iets oudere kinderen, van 6 tot 9, nl. ‘Marie en Tatti in het Toverbos’. Vincenzo heeft ze allebei al uitgeprobeerd en de kinderen hebben zich geweldig geamuseerd, kijk maar!