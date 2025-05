Voor mensen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend om een zinvolle dagbesteding te vinden. In ’t Cappellehof in Rollegem-Kapelle biedt vzw ’t Ferm twintig volwassenen net die kans. Hier ontdekken ze dagelijks hun talenten via creatieve ateliers, tuinieren, koken en zorg voor dieren.