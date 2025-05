Naast duurzaamheid wil de uitbreiding ook bijdragen aan het verminderen van files in Vlaanderen. “Binnenvaart is een efficiënt antwoord op het groeiende vrachtvervoer op onze wegen,” benadrukt Van Brempt.

Toch is het potentieel van de binnenvaart nog lang niet volledig benut. Volgens Kris Van Dijck ligt er in Vlaanderen en Europa nog veel ruimte om scheepvaart als milieuvriendelijk transportmiddel verder te ontwikkelen. “Met 5 liter brandstof kan je één ton vracht over 500 kilometer vervoeren. Dat is stukken duurzamer dan weg- of zelfs treinvervoer.”

De werken aan de River Terminal Wielsbeke moeten afgerond zijn in de zomer van 2027.