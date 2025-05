De steun van de Europese Unie is essentieel. Zowel duurzame mobiliteit als de strijd tegen armoede staan hoog op de Europese agenda. Europarlementslid Liesbet Sommen licht toe: “Door lokaal te investeren in projecten zoals Free Wielie, helpen we mensen niet alleen mobieler te worden, maar versterken we ook hun kansen om uit de armoede te geraken.”