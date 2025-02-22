Het hele feestterrein baadt dit jaar in “vreemde” sferen. In de Karperhoeve, het creatieve hart van de organisatie, werkten tientallen vrijwilligers de afgelopen maanden aan een kleurrijke en duurzame aankleding. Grote poppen van gerecycleerde shoppingbags versierd met kerstkaartcollages, een gigantische circusclown uit plastic bloemen en een plafond vol wasdraden met tweedehandskledij vormen slechts een greep uit de opvallende decorelementen. Van het ondergoed van de bomma tot de hotpants van de buurman – niets is te gek!



Ook op praktisch vlak werd nagedacht over vernieuwing. Zo is de indeling van de twee feestpleinen – het Pier & Pol plein en het Paulusplein – herzien. Op het Pier & Pol plein staat het podium opnieuw aan de kant van de Amandine, net zoals vóór 2019. De grote tent keert terug als centrale ontmoetingsplek tussen de twee podiums de mainstage op het Sint-Petrus en Paulusplein en het 2de podium op het Paulusplein , met sfeervolle bars en afsluitende afterparty-DJ’s.



Voor de 52ste editie staat Oostende opnieuw centraal. Met toppers als Preuteleute, Red Sebastian en DiMaro heeft de organisatie rasechte Oostendse klassebakken als headliners. En ook afsluiter Ænima – A Tool Experience, Flatcat, Mystery, BRLRS, Dreun XL, Oostende Zingt... zijn maar enkele van de meer dan veertig acts met artiesten of sterke linken met de stad.



Voor het vierde jaar op rij besteedt de Paulusfeesten een deel van de programmatie op het Paulusplein uit aan bevriende en Oostendse organisaties. Zo wordt het niet alleen een feest vóór Oostendenaars, maar ook dóór Oostendenaars! Dankzij de medewerking van Stinstage, De Beeldstorm vzw, FMDO vzw (afdeling Oostende) en Jongerenmuziekcentrum OHK valt er elke dag opnieuw een brede waaier aan acts te beleven op het gezelligste pleintje van Oostende!



En uiteraard is er ook weer straattheater op de Paulusfeesten. Ze trappen af met Papi Flex, die zijn eigen lichaam in de meest onmogelijke hoeken weet te plooien. Op vrijdagnamiddag stellen Oostendse sportclubs zich voor – lokaal talent in de kijker! De Zwammadammen zijn er ook weer bij, goed voor een portie humor en verwarring.

En tenslotte is er ook Kinderpret voor de allerkleinsten op de Paulusfeesten – Met Pinokkio als gids! Tijdens de Paulusfeesten worden de allerkleinsten elke dag op het Pauluspleintje ondergedompeld in een fantasierijke wereld, met Pinokkio als vrolijke gastheer. Om 14 uur worden de kinderen verwelkomd door Pinokkio zelf, die elke dag start met een grappige en prikkelende vraag: “Wie, waar en wanneer mogen we eigenlijk liegen?” Daarna barst het feest voor de kinderen pas echt los!

Met een mix van traditie, vernieuwing en een flinke dosis fantasie, belooft deze 52ste editie van de Paulusfeesten opnieuw een feest te worden voor én door Oostendenaars – en ver daarbuiten. Of het nu gaat om verrassende acts, een knotsgek decor of een bruisende sfeer: op de Paulusfeesten is “vreemd” gewoon heel normaal.