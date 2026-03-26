Het Zwin in Knokke-Heist wordt opnieuw vlot bereikbaar met het openbaar vervoer dankzij de Zwinbus. Bezoekers reizen rechtstreeks van station Knokke naar het Zwin Natuur Park, de Zwinshop en -bistro en de omgeving van de Internationale Dijk.



“Na de positieve proefperiode zijn we tevreden dat we deze samenwerking kunnen verderzetten”, zegt Hanne Deschacht, Operations Manager Oost- en West-Vlaanderen bij Keolis. “Dankzij verschillende types voertuigen kunnen we het aanbod afstemmen op de verwachte drukte. Daarbij zetten we ook voor het eerst een elektrisch voertuig in, zodat we de impact op het natuurgebied zo beperkt mogelijk houden.”

Piekdagen

Op piekdagen wordt een ruime bus ingezet, op rustigere momenten een kleinere elektrische bus. De busdienst wordt uitgevoerd door Keolis. Een ticket voor een heen-en-terugrit kost 3 euro en is vooraf te reserveren via de site zwin.be. Bij de aankoop kiest de reiziger meteen het gewenste vertrekuur. Reserveren is nodig.

De Zwinbus rijdt elke openingsdag van het Zwin Natuur Park, met vertrekken vanuit station Knokke om 10.30 en 11.30 uur, en terugritten vanuit het Zwin Natuur Park om 16.15 en 17.15 uur.