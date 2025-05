“De jonge ooievaars blijven hier tot begin augustus,” vertelt Ina De Wasch, directeur van Het Zwin Natuur Park. “Je kunt hun groei volgen en zien hoe ze uiteindelijk uitvliegen. Tijdens de wandelingen voor blinden en slechtzienden starten we met het voelen van een kleine ooievaar, een ring, een zender en zelfs een ooievaarsei. Zo maken we de ervaring tastbaar.”

Yves Meulebrouck, die al 15 jaar blind is, deelt zijn ervaring: “Het is nu de eerste keer dat ik een ooievaarskuiken of veren gevoeld heb. Vroeger nooit. Het gevoel doet er veel aan.” Ook Lore Casselman, slechtziend, vertelt: “Via voelplaten en de geluiden van het geklepper krijg ik een beeld van de ooievaar. Het is moeilijk, maar het werkt voor mij.”

Het Zwin Natuur Park zette met deze inclusieve aanpak een stap vooruit in beleving en educatie voor iedereen. Het geboortefeest werd bovendien extra feestelijk gemaakt met geboortekaartjes en doopsuiker voor de bezoekers.