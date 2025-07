Hoewel de metingen door het stadslabo vanochtend geen acuut alarmerende waarden lieten zien, werd wel een duidelijke drijflaag van blauwalgen vastgesteld.

Burgemeester Dirk De fauw: “Om gezondheidsrisico’s te vermijden, wordt de zwemzone daarom met onmiddellijke ingang tijdelijk gesloten. Zowel de Vlaamse Milieumaatschappij als het stedelijk labo zijn ingelicht en volgen de situatie nauwgezet op. De zwemzone kan pas opnieuw worden opengesteld na nieuwe staalnames en een gunstige analyse. We verwachten dat de zwemzone dit weekend niet meer zal opengaan.”

Wat de geplande Big Jump van zondag betreft, wordt momenteel onderzocht of een alternatieve locatie mogelijk is. Meer informatie daarover volgt later.