De temperatuur van het water schommelt rond de 21 graden. Bij de eerste sprong in het kanaal is het even schrikken, maar dat gevoel verdwijnt snel. “In het begin is het wat koud, maar na een paar keer springen valt dat goed mee”, klinkt het.

"Het is leuk en op zo’n warme dag is het goed om af te koelen", zegt een jonge zwemmer. Anderen noemen het gratis zwemmen in eigen stad een extra troef: “Je verspilt geen geld én het water is koud, dus perfect.” Per dag komen er ongeveer 150 mensen een duik nemen. Door het warme weer en de drukte kan de zwemduur beperkt worden.