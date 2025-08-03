Dat was niet zo begin deze week: wellicht door de overstort van rioolwater na felle regenbuien vorige week. In volle vakantieperiode, waar het vakantiepark zowat is volgeboekt, was dat een domper voor toeristen. Maar uit nieuwe analyses blijkt de kwaliteit weer ok: je kan er dus weer het water in, tot grote opluchting van de uitbaters maar ook van de vele kampeerders. Er staan enkele heel mooie zomerse dagen voor de deur, en daarbij zal een frisse duik in het water meer dan welkom zijn.

Het verbod heeft dus maar twee dagen geduurd.