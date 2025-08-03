24°C
Jabbeke

Zwem­men mag weer aan het Klein Strand

Jabbeke klein strand

Het zwemverbod in de vijver van Het Klein Strand in Jabbeke is opgeheven. Uit analyse blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater weer ok is.

Dat was niet zo begin deze week: wellicht door de overstort van rioolwater na felle regenbuien vorige week. In volle vakantieperiode, waar het vakantiepark zowat is volgeboekt, was dat een domper voor toeristen. Maar uit nieuwe analyses blijkt de kwaliteit weer ok: je kan er dus weer het water in, tot grote opluchting van de uitbaters maar ook van de vele kampeerders. Er staan enkele heel mooie zomerse dagen voor de deur, en daarbij zal een frisse duik in het water meer dan welkom zijn.

Het verbod heeft dus maar twee dagen geduurd.

Tijdelijk zwemverbod aan het Klein Strand in Jabbeke
