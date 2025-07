Beiden werken al langer samen en brengen een frisse, internationale blik naar Brugge. Flink is curator en artistiek directeur bij Konstfrämjandet Stockholm, met ervaring op grote internationale kunstevenementen in Zweden, Noorwegen, Turkije en Zuid-Korea. Rix Runting is architectuurtheoreticus en medeoprichter en -directeur van het bureau Secretary Stockholm. Ze is bekend om haar onderzoek naar hoe een andere vorm van architectuur ook een andere wereld mogelijk maakt.