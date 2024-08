Het zwarte kruispunt van de Kezelberg met de Ieperstraat in Wevelgem wordt veiliger. De werken daarvoor starten binnenkort. Aan het kruispunt, op de grens met Dadizele gebeuren geregeld ongevallen. Verkeerslichten, zebrapaden en opstelstroken voor fietsers moeten ervoor zorgen dat het veiliger is om over te steken.