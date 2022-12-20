29°C
Aanmelden
Nieuws
Deerlijk

Zwa­re ver­keers­agres­sie in Deer­lijk: man zwaar­ge­wond maar bui­ten levensgevaar

auto

Illustratiebeeld

De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadig incident dat zich gisteravond rond 21.30 uur afspeelde in de omgeving van de Driesknoklaan en de Guido Gezellelaan in Deerlijk. Een man raakte daarbij zwaargewond en liep een hersenbloeding op, maar verkeert intussen buiten levensgevaar.

Volgens de familie van het slachtoffer werd het koppel met hun wagen geconfronteerd met een agressieve fietser, die sterk onder invloed leek te zijn en vergezeld werd door een jongen van lagere schoolleeftijd. De fietser zou hen eerst de weg versperd hebben in de Driesknoklaan en vervolgens opnieuw in de Guido Gezellelaan. Toen de bestuurder uitstapte, werd hij aangevallen en bewusteloos geslagen. De dader reed daarna samen met het kind rustig weg richting de Nieuwe Barakke.

Beschrijving van de dader

De verdachte wordt omschreven als een man in een jeansshort en blauwe T-shirt. Hij droeg een rugzak en was met de fiets onderweg. Hij werd vergezeld door een jongen.

Oproep aan getuigen

De politie is momenteel bezig met het bekijken van camerabeelden en vraagt met aandrang dat mensen die het incident zagen of de dader herkennen, zich melden. Ook wie de man of het kind gisteravond in de buurt heeft gezien of samen met hen heeft gefeest, wordt gevraagd contact op te nemen. 

Wie informatie heeft, kan terecht bij de politiezone Gavers.

Jenna Lebrun
Verkeersagressie

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Verkeersagressie R8 Kuurne

Verkeersagressie op R8 in Kuurne: automobilist zet wagen dwars op rijstroken
2023-07-13 00:00:00 - Slachtoffer van verkeersagressie nu overleden in ziekenhuis

Slachtoffer van verkeersagressie nu overleden in ziekenhuis

Milde straf voor dader van verkeersagressie op E40
2023-02-06 00:00:00 - Man die aan rijdende auto gaat hangen moet niet naar rechter

Man die aan rijdende auto gaat hangen moet niet naar rechter
2023-01-19 00:00:00 - Trucker verliest been na verkeersagressie in Rekkem

Trucker verliest been na verkeersagressie in Rekkem

Tien maanden cel voor verkeersagressie op E40
Aanmelden