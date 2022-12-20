Zware verkeersagressie in Deerlijk: man zwaargewond maar buiten levensgevaar
Illustratiebeeld
De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadig incident dat zich gisteravond rond 21.30 uur afspeelde in de omgeving van de Driesknoklaan en de Guido Gezellelaan in Deerlijk. Een man raakte daarbij zwaargewond en liep een hersenbloeding op, maar verkeert intussen buiten levensgevaar.
Volgens de familie van het slachtoffer werd het koppel met hun wagen geconfronteerd met een agressieve fietser, die sterk onder invloed leek te zijn en vergezeld werd door een jongen van lagere schoolleeftijd. De fietser zou hen eerst de weg versperd hebben in de Driesknoklaan en vervolgens opnieuw in de Guido Gezellelaan. Toen de bestuurder uitstapte, werd hij aangevallen en bewusteloos geslagen. De dader reed daarna samen met het kind rustig weg richting de Nieuwe Barakke.
Beschrijving van de dader
De verdachte wordt omschreven als een man in een jeansshort en blauwe T-shirt. Hij droeg een rugzak en was met de fiets onderweg. Hij werd vergezeld door een jongen.
Oproep aan getuigen
De politie is momenteel bezig met het bekijken van camerabeelden en vraagt met aandrang dat mensen die het incident zagen of de dader herkennen, zich melden. Ook wie de man of het kind gisteravond in de buurt heeft gezien of samen met hen heeft gefeest, wordt gevraagd contact op te nemen.
Wie informatie heeft, kan terecht bij de politiezone Gavers.