Volgens de familie van het slachtoffer werd het koppel met hun wagen geconfronteerd met een agressieve fietser, die sterk onder invloed leek te zijn en vergezeld werd door een jongen van lagere schoolleeftijd. De fietser zou hen eerst de weg versperd hebben in de Driesknoklaan en vervolgens opnieuw in de Guido Gezellelaan. Toen de bestuurder uitstapte, werd hij aangevallen en bewusteloos geslagen. De dader reed daarna samen met het kind rustig weg richting de Nieuwe Barakke.

