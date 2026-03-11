In maart vorig jaar kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen enkele Afghaanse mannen in de Zwevegemstraat in Kortrijk. "Op de camerabeelden is te zien hoe er tumult ontstaat bij een groepje ter hoogte van een nachtwinkel. Wanneer S.H. wegloopt, wordt hij achtervolgd door N.O. en diens jongere broer. Wanneer hij struikelt, steekt N.O. hem met een mes in zijn been." De feiten passen in een aanslepende vete tussen twee Afghaanse families, waarbij het al meermaals tot vechtpartijen kwam. S.H. werd onlangs nog veroordeeld tot 40 maanden cel voor zijn rol bij een poging tot doodslag op de minderjarige broer van N.O.

Omstaanders grijpen in

Bij een andere vechtpartij in december 2024 was ook een derde beklaagde betrokken. S.K. en N.O kregen het toen aan de stok met S.H. en enkele andere jongeren. "Op camerabeelden zie je hoe S.K. plots wegloopt en kort daarna terugkomt met een ijzeren voorwerp in zijn hand", aldus de procureur. "Het gevecht stopte pas nadat omstaanders meermaals ingrijpen."

Verkeersagressie

O. moest zich dinsdag ook nog verantwoorden voor een geval van verkeersagressie twee jaar eerder. Een man claxonneerde toen hij het zebrapad overstak, waarop hij hem te lijf ging. Het kwam tot een vechtpartij waarbij beiden slagen uitdeelden. De chauffeur, die ook op de beklaagdenbank zat, hield er een gebroken neus aan over.

Beklaagden S.H. en N.O. beschuldigden elkaar van wederzijdse bedreigingen via sociale media. "Dat geweld in het Afghaanse milieu moet absoluut stoppen", zei de openbare aanklager. Hij vorderde voor N.O. dertig maanden celstraf en 6 maanden voor de drie anderen. Ook de rechter deelde de bezorgdheid van de procureur. "Jullie moeten elkaar met rust laten, of dit loopt ooit eens fout af", zei ze. Vonnis op 3 april.