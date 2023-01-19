De feiten dateren van 2 juli 2023. Een fietsend koppel werd in Veldegem ingehaald door de beklaagde op een speed pedelec. Tussen de mannelijke fietser en de beklaagde ontstond een discussie. Daarbij gaf de beklaagde het slachtoffer een duw, waardoor die in de gracht naast de weg belandde.

De man (72) uit Zwevezele reageerde niet meer na zijn val. Zijn echtgenote riep nog om hulp, maar de beklaagde stapte opnieuw op zijn fiets en reed weg. Volgens verklaringen keek hij even later vanop een brug nog naar de plaats van het incident, zonder de hulpdiensten te verwittigen.

Het slachtoffer overleed tien dagen later in het ziekenhuis. De wetsdokter stelde een ernstig trauma vast, met onder meer een breuk van de tweede halswervel en een bloeding in het ruggenmerg. De doodsoorzaak was een postanoxisch hersenlijden na een langdurig zuurstoftekort, veroorzaakt door een posttraumatische hartstilstand.