Drie jaar cel met uitstel voor dodelijke duw na verkeersruzie: fietser (72) sterft na val in gracht
Dit is de plaats waar het incident in Veldegem is gebeurd
Een man (49) uit Ruddervoorde is door de rechtbank in Brugge, veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor vijf jaar na een dodelijk incident met een fietser in Veldegem bij Zedelgem. De beklaagde duwde het slachtoffer (72) uit Zwevezele bij een verkeersdiscussie in de gracht en verleende nadien geen hulp. De fietser overleed tien dagen later aan zijn verwondingen.
De feiten dateren van 2 juli 2023. Een fietsend koppel werd in Veldegem ingehaald door de beklaagde op een speed pedelec. Tussen de mannelijke fietser en de beklaagde ontstond een discussie. Daarbij gaf de beklaagde het slachtoffer een duw, waardoor die in de gracht naast de weg belandde.
De man (72) uit Zwevezele reageerde niet meer na zijn val. Zijn echtgenote riep nog om hulp, maar de beklaagde stapte opnieuw op zijn fiets en reed weg. Volgens verklaringen keek hij even later vanop een brug nog naar de plaats van het incident, zonder de hulpdiensten te verwittigen.
Het slachtoffer overleed tien dagen later in het ziekenhuis. De wetsdokter stelde een ernstig trauma vast, met onder meer een breuk van de tweede halswervel en een bloeding in het ruggenmerg. De doodsoorzaak was een postanoxisch hersenlijden na een langdurig zuurstoftekort, veroorzaakt door een posttraumatische hartstilstand.
Rechtbank gelooft versie van beklaagde niet
De beklaagde ontkende aanvankelijk elke betrokkenheid. Later verklaarde hij dat er een schermutseling was geweest en dat hij zelf ook in de gracht was gevallen. Volgens hem reed hij weg in paniek.
De rechtbank volgde die lezing niet. “De beweerde schermutseling kon enkel plaatsvinden omdat de beklaagde besloot de confrontatie aan te gaan in plaats van zijn weg verder te zetten. Hieruit blijkt zijn opzet”, stelt het vonnis.
Dat de man zelf in de gracht zou zijn beland, achtte de rechtbank ongeloofwaardig. Zijn kledij was niet vuil en voorwerpen in zijn rugzak – waaronder een bord, een frangipanetaartje en een bus melk – bleven onbeschadigd.
Van wettige zelfverdediging was volgens de rechtbank geen sprake. Ook over het gedrag van het slachtoffer legde de beklaagde tegenstrijdige verklaringen af.
Over het wegrijden zonder hulp te bieden is het vonnis duidelijk: “Door in die omstandigheden bewust te weigeren hulp te verschaffen, pleegde de beklaagde schuldig verzuim.”
Ernstige feiten, maar inspanningen tijdens onderzoek
Bij de strafmaat hield de rechtbank rekening met de ernst van de feiten. “Een banale opmerking bracht de beklaagde ertoe de confrontatie op te zoeken en fysiek geweld te gebruiken. Geconfronteerd met de dramatische gevolgen van zijn handelen, maakte hij zich uit de voeten”, klinkt het.
De man heeft eerder al vier veroordelingen bij de politierechtbank opgelopen en kreeg in het verleden een opschorting voor slagen en verwondingen.
Toch koos de rechtbank voor een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel voor vijf jaar. Tijdens het gerechtelijk onderzoek hield de beklaagde zich aan alle voorwaarden. Hij volgde onder meer een cursus agressiebeheersing. Volgens de justitieassistente waren er geen verdere werkpunten.
Een werkstraf van maximaal 300 uur vond de rechtbank geen passende maatschappelijke reactie “rekening houdend met de ernst van de feiten”.
Ruim 88.000 euro schadevergoeding
De beklaagde moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. In totaal gaat het om 88.604,65 euro, inclusief rechtsplegingsvergoeding.
De weduwe, met wie het slachtoffer 50 jaar getrouwd was en die getuige was van de feiten, krijgt 45.000 euro morele schadevergoeding. De dochter ontvangt 30.000 euro morele schadevergoeding.