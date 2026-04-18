16°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

Zwa­luw­ho­tel moet kolo­nie bescher­men tij­dens wer­ken aan oude dorps­school in Vlissegem

Aan de voormalige dorpsschool in Vlissegem heeft de gemeente De Haan een zwaluwhotel geplaatst. Daarmee wil het lokaal bestuur de bestaande zwaluwenkolonie beschermen, in aanloop naar de geplande renovatie en herbestemming van het gebouw.

Op het grasveld naast de oude dorpsschool van Vlissegem staat sinds kort een zwaluwenhotel. De kunstmatige nestplek moet de zwaluwen een alternatief bieden wanneer de renovatiewerken aan het gebouw van start gaan.

Aan de voorgevel van de school zit al jaren een grote kolonie. Die wil de gemeente zoveel mogelijk vrijwaren. “Al jarenlang bouwen zwaluwen hun nesten tegen de voorgevel. Bij de werken willen we die zo weinig mogelijk verstoren, maar voor alle zekerheid hebben we nu ook een zwaluwenhotel geplaatst”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Het idee kwam van Natuurpunt en dat vonden we meteen een goede piste.”

De voormalige dorpsschool sloot enkele jaren geleden en werd nadien aangekocht door de gemeente. Het gebouw krijgt een nieuwe invulling als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken tegen 2027 klaar.

"We beschermen de zwaluwen én het kan een leuke blikvanger worden voor fietsers die hier passeren."

Hans Knudde, schepen van Leefmilieu en Toerisme

Volgens schepen van Leefmilieu en Toerisme Hans Knudde heeft het zwaluwenhotel nog een extra troef. “We slaan hier twee vliegen in één klap: we beschermen de zwaluwen én het kan een leuke blikvanger worden voor fietsers die hier passeren. En als de zwaluwen het hotel verkiezen boven de gevel, dan is ook het probleem van uitwerpselen tegen het gebouw meteen opgelost.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden