Op het grasveld naast de oude dorpsschool van Vlissegem staat sinds kort een zwaluwenhotel. De kunstmatige nestplek moet de zwaluwen een alternatief bieden wanneer de renovatiewerken aan het gebouw van start gaan.

Aan de voorgevel van de school zit al jaren een grote kolonie. Die wil de gemeente zoveel mogelijk vrijwaren. “Al jarenlang bouwen zwaluwen hun nesten tegen de voorgevel. Bij de werken willen we die zo weinig mogelijk verstoren, maar voor alle zekerheid hebben we nu ook een zwaluwenhotel geplaatst”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Het idee kwam van Natuurpunt en dat vonden we meteen een goede piste.”