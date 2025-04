Volgens meester Thomas Vandemeulebroucke ging het om onopzettelijke slagen en verwondingen. De beschuldigde erkende wel dat hij Heidi Braye op 4 december 2022 in Marke met een zwaard vermoordde.

Volgens de verdediging wilde Zeryouh het slachtoffer eigenlijk bang maken, in de hoop dat hij het huis niet zou moeten verlaten. De beschuldigde zou gepanikeerd hebben toen Heidi Braye haar kleindochter riep om te helpen. "Daar start het plan. Hij wil Heidi steken, maar hij steekt per ongeluk het meisje. Hij beseft wat hij gedaan heeft. Nu moet Heidi dood. In die paar seconden dat hij wacht en dat hij dan blijft steken, dat is de voorbedachtheid."