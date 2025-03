De beschuldigde moet zich voor het Hof van Assisen in Brugge verantwoorden voor de moord op zijn ex-partner Heidi. De feiten speelden zich twee jaar geleden af in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Ter plaatse stelde de politie vast dat Heidi B. door geweld om het leven werd gebracht. In de woning was ook de 9-jarige pleegdochter van het slachtoffer aanwezig.