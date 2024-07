Het jeugdhotel, met 125 bedden, zou vanaf het voorjaar van 2025 open gaan. HI Flanders, de vroegere ‘Vlaamse Jeugdherbergcentrale’ heeft al jeugdherbergen in Oostende en Oostduinkerke. Tom De Bruyckere: “Dit initiatief versterkt onze missie om jongeren te ondersteunen door hen toegang te geven tot betaalbare accommodaties en educatieve ervaringen.”

Ook burgemeester Wilfried Vandaele is tevreden. “Dit is een product dat wij niet hebben in ons toeristisch aanbod. Mensen die op jonge leeftijd en op een betaalbare manier kennismaken met onze gemeente, zijn ambassadeurs voor het leven en komen hier zeker later terug.”