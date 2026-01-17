Remberthove wil uitgroeien tot een zorggemeenschap waarin bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers samen betrokken blijven. Daarnaast wordt ingezet op samenwerking met het ziekenhuis en andere lokale partners, zodat het woonzorgdorp ingebed is in het bredere zorglandschap van Torhout. Ook betaalbaarheid krijgt aandacht. De dagprijs voor assistentiewoningen ligt tussen 41 en 47 euro. Voor woonzorgkamers varieert die tussen 91 en 97 euro bruto per dag, of 84,57 tot 90,57 euro netto na de aftrek van subsidies.

De bouw moet tegen de zomer van 2026 wind- en waterdicht zijn. De voorlopige oplevering volgt in de zomer van 2027, met een officiële opening eind dat jaar. Inschrijven kan nu al via de website van Remberthove.