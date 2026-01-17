Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Torhout is de eerste steen gelegd van Woonzorgdorp Remberthove. Daarmee start de bouw van een nieuw woon- en zorgproject dat wonen, zorg en gemeenschap wil samenbrengen. De opening is gepland tegen eind 2027.
Woonzorgdorp Remberthove komt aan de Oostendestraat, in de buurt van het ziekenhuis, en wordt bewust opgevat als een open zorgsite. Het domein blijft toegankelijk voor buurt en bezoekers en wil ontmoeting stimuleren, onder meer via een buurtrestaurant.
"In het Woonzorgdorp Remberthove vertrekken we niet vanuit zorgstructuren, maar vanuit het leven van mensen."
Het project omvat 44 assistentiewoningen, 60 woonzorgkamers en 12 oriënterende kortverblijven. De zorg vertrekt vanuit het leven van de bewoners en groeit mee met hun noden, zodat zij zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Kleinschaligheid en een huiselijke sfeer staan daarbij centraal.
Betrokkenheid en betaalbaarheid
Remberthove wil uitgroeien tot een zorggemeenschap waarin bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers samen betrokken blijven. Daarnaast wordt ingezet op samenwerking met het ziekenhuis en andere lokale partners, zodat het woonzorgdorp ingebed is in het bredere zorglandschap van Torhout. Ook betaalbaarheid krijgt aandacht. De dagprijs voor assistentiewoningen ligt tussen 41 en 47 euro. Voor woonzorgkamers varieert die tussen 91 en 97 euro bruto per dag, of 84,57 tot 90,57 euro netto na de aftrek van subsidies.
De bouw moet tegen de zomer van 2026 wind- en waterdicht zijn. De voorlopige oplevering volgt in de zomer van 2027, met een officiële opening eind dat jaar. Inschrijven kan nu al via de website van Remberthove.