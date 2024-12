Ook op het vlak van mobiliteit wil de stad snel aan de slag. "Een degelijk en gedragen mobiliteitsplan voor de hele stad is een absolute prioriteit", klinkt het. Zo worden alle voetpaden opnieuw onderhouden en worden ze rolstoeltoegankelijk gemaakt. De zone 30 wordt behouden in de buurt van scholen en woonkernen. Op grote verkeersaders wordt opnieuw een zone 50 ingevoerd. De stad bekijkt ook of het nuttig is om te werken met digitale borden waarbij afhankelijk van het uur van de dag respectievelijk 30 of 50 kilometer per uur wordt gereden.