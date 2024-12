De installatievergadering verliep zonder problemen. Wel was er voor de vergadering een korte protestactie aan het stadhuis. Initiatiefnemer Bart Deschacht, slachtoffer van seksueel misbruik in de kerk, richtte zijn actie aan raadslid Doenja Van Belleghem (CD&V). Die laatste zal in 2027 het ambt van Nico Blontrock overnemen als schepen van Cultuur. Volgens Deschacht deed Van Belleghem op sociale media ongepaste uitspraken over de docureeks 'Godvergeten' en Rik Devillé. Hij eist dat ze de uitspraken intrekt of nuanceert.