Staden

Zon­der boe­ren, geen frie­ten”: hon­derd­tal trac­to­ren naar de fri­tuur in Staden

In Staden reden zaterdagavond een honderdtal tractoren door het centrum op weg naar frituur ’t Oud Station. Elke boer die met de tractor naar de frituur kwam, kreeg gratis frieten, een frikandel en een drankje. De uitbater van de frituur wil met deze actie aantonen dat er zonder boeren geen frieten op ons bord liggen.

Friturist Thomas Vandaele wilde met de actie de landbouwers een hart onder de riem steken. “2025 was een heel slecht jaar. De prijzen waren er niet en de vrije markt is helemaal op zijn gat gevallen. Met dit initiatief willen we onze steun betuigen. Ik hoop dat veel mensen beseffen hoe hard we onze boeren nodig hebben,” zegt Vandaele.

De actie had ook een duidelijke boodschap: zonder boeren, geen frieten. Landbouwer Patrick Claeys benadrukt dat voedsel niet zomaar uit de lucht komt vallen. “De mensen moeten weten waar het eten vandaan komt. Dat komt van de werkende boer, en dat is niet altijd duidelijk, zeker niet in Brussel.”

Bezorgdheid over de toekomst

Chris Verhaeghe van het Algemeen Boeren Syndicaat benadrukt het belang van bewustzijn: “We willen dat mensen stilstaan bij het feit dat ze dankzij landbouwers drie keer per dag gezond eten krijgen.” Tegelijk heerst er bezorgdheid over het Mercosur-handelsakkoord: goedkope importproducten kunnen de Belgische markt overspoelen, wat de toekomst van de landbouw bedreigt. “Het is cruciaal dat België kan blijven instaan voor zijn eigen voedselvoorziening,” besluit Verhaeghe.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Anneleen Vandamme
Landbouw

