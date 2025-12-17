Friturist Thomas Vandaele wilde met de actie de landbouwers een hart onder de riem steken. “2025 was een heel slecht jaar. De prijzen waren er niet en de vrije markt is helemaal op zijn gat gevallen. Met dit initiatief willen we onze steun betuigen. Ik hoop dat veel mensen beseffen hoe hard we onze boeren nodig hebben,” zegt Vandaele.

De actie had ook een duidelijke boodschap: zonder boeren, geen frieten. Landbouwer Patrick Claeys benadrukt dat voedsel niet zomaar uit de lucht komt vallen. “De mensen moeten weten waar het eten vandaan komt. Dat komt van de werkende boer, en dat is niet altijd duidelijk, zeker niet in Brussel.”