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Langemark-Poelkapelle

Zomer­bar van Chi­ro in Lan­ge­mark stop­ge­zet nadat 3x zoveel volk komt opda­gen: We had­den wel iets verwacht”

Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij

Er kwam veel te veel volk opdagen. / burgemeester Lieven Vanbelleghem

In Langemark (Langemark-Poelkapelle) heeft burgemeester Lieven Vanbelleghem dinsdagavond samen met de politie een zomerbar van de chiro stilgelegd. De organisatie had 200 bezoekers verwacht, maar uiteindelijk kwam drie keer zoveel volk opdagen. Het kwam zelfs tot een vechtpartij. 

De jongeren stonden dinsdagavond aan het jeugdhuis in Langemark tot op straat en dat zorgde voor gevaarlijke toestanden. Uiteindelijk kwam het zelfs tot een vechtpartij met tientallen jongeren. 

Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij
Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij
Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij

Al snel kwamen de politie en burgemeester Lieven Vanbelleghem opdagen. De politie pakte een bezoeker op die twee wagens beschadigd zou hebben. De éénmalige zomerbar had een vergunning tot 2 uur 's nachts, maar al om 21 uur ging de boel dicht.

Verwacht

"We hadden al een inschatting gemaakt op voorhand, omdat we contact gehad hadden met de burgemeester van Ieper die zei dat ze een vermoeden hadden dat nogal wat jonge gasten gingen afzakken naar Langemark", klonk het bij burgemeester Lieven Vanbelleghem. 

Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij
Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij
Zomerbar van Chiro in Langemark stopgezet nadat 3x zoveel volk komt opdagen en vechtpartij

"Op deze manier werd de politie ook al voor een stuk op de hoogte gebracht om een oogje in het zeil te houden. We hadden dus wel iets verwacht. We hebben de hoge temperaturen, jongeren die misschien ook al een hele week of veertien dagen gestudeerd hebben, een stuk vermoeidheid en alcohol bij zo'n weer. Maar ik wil echt wel benadrukken dat het om enkele individuen gaat."

De redactie

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