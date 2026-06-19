Al snel kwamen de politie en burgemeester Lieven Vanbelleghem opdagen. De politie pakte een bezoeker op die twee wagens beschadigd zou hebben. De éénmalige zomerbar had een vergunning tot 2 uur 's nachts, maar al om 21 uur ging de boel dicht.

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"We hadden al een inschatting gemaakt op voorhand, omdat we contact gehad hadden met de burgemeester van Ieper die zei dat ze een vermoeden hadden dat nogal wat jonge gasten gingen afzakken naar Langemark", klonk het bij burgemeester Lieven Vanbelleghem.