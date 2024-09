Monika P. kwam op vrijdag 12 april om het leven in haar woning in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke. In eerste instantie waren de omstandigheden van haar overlijden onduidelijk. Na een eerste verhoor mocht haar echtgenoot dan ook beschikken. Een autopsie wees echter uit dat de vrouw wel degelijk op een gewelddadige manier om het leven werd gebracht. In totaal zou er zelfs sprake zijn van twaalf hamerslagen.