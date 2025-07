De ooievaars in het Zwin hebben al enkele jaren een gps-zendertje bij. Die data leren nu dat ooievaars hun voedselgedrag stilaan aanpassen. Eén van de ooievaars is zelfs niet meer naar Zuid-Europa gevlogen, maar blijven hangen op een afvalberg in Noord-Frankrijk. “Normaal vliegen jonge ooievaars naar Zuid-Europa of Afrika,” zegt Wouter Faveyts van Het Zwin. “Dit toont echt hoe ze zich aanpassen."

In 2025 zijn opnieuw acht jonge ooievaars van een zender voorzien. Vier van hen groeiden op in het Zwin Natuur Park, vier anderen op locaties elders in Knokke-Heist. Daarmee komt het totaal aantal gezenderde vogels sinds de start van het project op 39. Daarvan zijn er momenteel nog 17 in leven.

In 2026 wordt het sponsorproject voortgezet.