De maskergors is een zeer zeldzame soort in West-Europa. Het is een trekvogel met broedplaats in Zuid-Siberië, die elk jaar naar Zuidoost-Azië trekt om te overwinteren. "De trekvogel is per ongeluk naar het westen gevlogen in plaats van naar het zuiden te vliegen", klinkt het bij Wouter Faveyts van het Zwin. "Het is niet door de klimaatverandering dat de vogel hier nu terechtkomt, het komt door een foutje in het kompas van de vogel. De vogel heeft zeker een kans om te overleven in België", voegt hij nog toe.

De vogel is in het Zwin in een net gevlogen, waarna hij onderzocht en geringd werd. Daarna werd hij losgelaten en is nu nog steeds aanwezig in het Zwin.

Het agentschap Natuur en Bos doet een oproep aan vogelliefhebbers die de vogel willen bewonderen om op de paden te blijven, zodat de vogel genoeg rust krijgt. Volgens Faveyts is de maskergors de laatste uren niet meer zichtbaar in het natuurpark.