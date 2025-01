De Amerikaanse Smient herken je door de witte streep op z’n kop. Een medewerker van het Zwin Natuurpark heeft er enkele foto’s van gemaakt. Volgens hem is het de eerste keer dat de soort is waargenomen in het park.

In ons land is de Amerikaanse Smient al tien jaar niet meer gezien. Mogelijk is de vogel door een storm bij ons terechtgekomen.