11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Zeil­schip Tomi­di in Oos­ten­de moet opnieuw verplaatsen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De toekomst van zeilschip Tomidi, de legendarische Rucanor Tristar van zeiler Staf Versluys, is opnieuw bedreigd. Eind vorig jaar moest het icoon van de Belgische zeilsport al verhuizen in de haven van Oostende zelf. Op de nieuwe stockageplaats aan de Vismijnlaan, waar het nu één maand staat, mag het van de dienst Kust MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)  niet blijven. De eigenaar is nu wanhopig en dringend op zoek naar een nieuwe plaats.

De Tomidi voer net als de Mercator bijna twaalf keer de wereld rond. In 2009 is het nog door minister Geert Bourgeois beschermd als varend erfgoed en inspirator voor de zeilsport. Nu staat het hier te verkommeren en volgens de dienst Kust MDK mag het hier zelfs niet staan.

"Als het schip hier nog maar één maand stond, hebben die een brief geschreven naar de beheerder van het domein om te stellen dat het niet in de concessie stond dat hij boten mocht stallen", aldus Dirk Gunst, de eigenaar van Tomidi. "Volgens MDK moet het nu weer weg en het jaagt mij weer op kosten. Ik vind het heel triest, want dat schip staat hier voor niemand in de weg, denk ik."

Monumentschip

Oostendenaar en zeiler Dirk Gunst is al 30 jaar eigenaar van de Tomidi. Zijn droom, een mooie toekomst vinden voor dit stukje maritiem erfgoed, wordt een lijdensweg. Eerst ging Bredene er een monumentschip van maken, maar dat plan viel vorig jaar in het water wegens gebrek aan middelen. Ook de provincie en de stad Oostende waren ooit geïnteresseerd.

Maar de Tomidi zal in de komende weken dus noodgedwongen opnieuw moeten verhuizen. Ook voor de Siol, een historisch vissersschip dat wat verderop in de haven aan de vernielde en ook al beschermde scheepslift staat, is er nog geen oplossing. Voor dat schip kreeg een andere eigenaar-scheepsliefhebber al eens een parkeerboete wegens te lang staan op de verkeerde plaats. Ook de Siol moet in principe weg, maar als het wordt verplaatst, valt het letterlijk in duigen.

De redactie

Meest gelezen

Parking3
Nieuws

Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement
Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Keermuur01
Nieuws

Keermuur stort in door regen: kantoren van autobedrijf in Eernegem vernield, werknemers ontsnappen aan erger

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand in loods met varkens in Oostkerke
Update

Brand in loods in Oostkerke onder controle: "Hou ramen en deuren gesloten"
Oostende bouwt nieuwe omheining om zeehonden op het Klein Strand te beschermen

Oostende bouwt nieuwe omheining om zeehonden op het Klein Strand te beschermen
Politie grensleie politiewagen

Politiezone Mira voert snelheidsactie in Waregem en Avelgem: 95% houdt zich aan de toegelaten snelheid
Transmigranten
Update

Politie Westkust luidt alarmbel na oversteek van Kanaal door drie rubberboten met transmigranten
Nachtwinkel

Gouverneur verwerpt klacht: strengere regels voor handelszaken in Ieper blijven van kracht
Twee gewonden bij ongeval Langemark-Poelkapelle

Twee personen naar ziekenhuis na ongeval in Langemark-Poelkapelle
Aanmelden