De Tomidi voer net als de Mercator bijna twaalf keer de wereld rond. In 2009 is het nog door minister Geert Bourgeois beschermd als varend erfgoed en inspirator voor de zeilsport. Nu staat het hier te verkommeren en volgens de dienst Kust MDK mag het hier zelfs niet staan.

"Als het schip hier nog maar één maand stond, hebben die een brief geschreven naar de beheerder van het domein om te stellen dat het niet in de concessie stond dat hij boten mocht stallen", aldus Dirk Gunst, de eigenaar van Tomidi. "Volgens MDK moet het nu weer weg en het jaagt mij weer op kosten. Ik vind het heel triest, want dat schip staat hier voor niemand in de weg, denk ik."

Monumentschip

Oostendenaar en zeiler Dirk Gunst is al 30 jaar eigenaar van de Tomidi. Zijn droom, een mooie toekomst vinden voor dit stukje maritiem erfgoed, wordt een lijdensweg. Eerst ging Bredene er een monumentschip van maken, maar dat plan viel vorig jaar in het water wegens gebrek aan middelen. Ook de provincie en de stad Oostende waren ooit geïnteresseerd.

Maar de Tomidi zal in de komende weken dus noodgedwongen opnieuw moeten verhuizen. Ook voor de Siol, een historisch vissersschip dat wat verderop in de haven aan de vernielde en ook al beschermde scheepslift staat, is er nog geen oplossing. Voor dat schip kreeg een andere eigenaar-scheepsliefhebber al eens een parkeerboete wegens te lang staan op de verkeerde plaats. Ook de Siol moet in principe weg, maar als het wordt verplaatst, valt het letterlijk in duigen.