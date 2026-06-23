Zeewijding in Zeebrugge bestaat 100 jaar: “Belangrijkste dag van het jaar voor de gemeenschap”
Een bijzonder moment aan de kust: de Zeewijding in Zeebrugge bestaat 100 jaar. De jaarlijkse traditie herdenkt vissers en zeelieden die het leven lieten op zee. Tegelijk vragen de aanwezigen bescherming voor iedereen die vandaag nog de zee op gaat.
Jachten, motorboten, vaartuigen van de marine, politie en reddingsdiensten kwamen samen in de vaargeul van Zeebrugge. Tijdens de plechtigheid werden de schepen gezegend. Wanneer alle vaartuigen zich lieten horen, zorgde dat opnieuw voor een kippenvelmoment.
De priester droeg voor deze jubileumeditie een gewaad uit 1926, het jaar waarin de Zeewijding voor het eerst plaatsvond.
Verbonden met de zee
Voor veel Zeebruggenaren is de Zeewijding meer dan een traditie. “Voor de gemeenschap is dit de belangrijkste dag van het jaar”, zegt Geert Wille. “Zowel voor de mensen die iets met de zeevisserij te maken hebben als voor de gewone bewoners.”
Ook Marleen Fremaut benadrukt het belang van de zegening. “Het is belangrijk dat ze ieder jaar de zegen kunnen afsmeken om beschermd te zijn op zee.”
Verlies en rouw
De Zeewijding is ook een moment van verlies en rouw. Families herdenken er geliefden die op zee zijn omgekomen.
“Voor ons komt dat wel aan. Wij hebben een zoon die vorig jaar verdronken is in zee.”
Tijdens de plechtigheid werd ook een scène opgevoerd uit het bekende toneelstuk Op Hoop van Zegen, over een vissersboot die op zee vergaat. Daarmee werd de link gelegd met het gevaarlijke leven op zee en de vele families die door de jaren heen iemand verloren.
Erfgoed doorgeven
De Zeewijding staat op de lijst van immaterieel erfgoed. Het Zeewijdingscomité wil de traditie ook doorgeven aan de volgende generaties.
“Mensen gaan elke dag op zee, in weer en wind, dag en nacht”, zegt Kris De Volder van het Zeewijdingscomité. “We willen dat blijvend onder de aandacht brengen bij kinderen, zodat ze beseffen dat visserij noeste arbeid is.”
Tijdens de plechtigheid droegen kinderen kruisjes met de namen van mensen die op zee omgekomen zijn. Diezelfde namen staan ook gebeiteld in het Visserskruis.