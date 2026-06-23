Jachten, motorboten, vaartuigen van de marine, politie en reddingsdiensten kwamen samen in de vaargeul van Zeebrugge. Tijdens de plechtigheid werden de schepen gezegend. Wanneer alle vaartuigen zich lieten horen, zorgde dat opnieuw voor een kippenvelmoment.

De priester droeg voor deze jubileumeditie een gewaad uit 1926, het jaar waarin de Zeewijding voor het eerst plaatsvond.