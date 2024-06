Het masterplan van het Zeepreventorium is, na lang studie- en analysewerk, klaar als concept en zal in principe over meerdere jaren lopen. Het Zeepreventorium heeft het masterplan ingediend bij de overheid en wacht nu op verdere dialoog. Ondertussen is er op eigen middelen gestart met de verbouwing van één vleugel naar een nieuwe, moderne leefgroep.



Daarnaast is het Zeepreventorium de afgelopen drie jaar al bezig geweest met het opfrissen van de bestaande gebouwen en leefgroepen om het verblijf van de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.

Het verbouwingsplan van de ziekenhuisschool Penta is concreet en er is reeds een bouwvergunning ingediend bij de gemeente met steun van het Zeepreventorium.

Belangrijke punten uit het masterplan van het Zeepreventorium zijn: de oude, historische gebouwen in ere

herstellen. De natuur terug plaats geven: ontharden van de site en meer ruimte voor groen en duinen. Aandacht voor duurzaamheid: op vlak van isolatie, verwarming en ventilatie. En tot slot modulariteit en flexibiliteit: kunnen inspelen op veranderende zorgbehoeften en -noden