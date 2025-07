De beheerder van de Facebookgroep ‘Middelkerke – Vlaamse Kust’, die bijna 70.000 leden telt, uit in een open brief zijn bezorgdheid over de veiligheid op de zeedijk. Volgens hem zorgen elektrische quads, steps en bromfietsen voor gevaarlijke situaties voor voetgangers. Hij stelt voor om strengere regels in te voeren, zoals aparte zones, tijdsvensters of een volledig verbod op dergelijke voertuigen.