"Ik denk dat het mirakel van Yevgueni is dat we ons nog altijd niet moeten opladen of bijeen harken om naar een optreden te gaan", zegt Klaas Delrue van Yevgueni. "Bij ons is het zowel een band als een vriendenkliek. Ik denk dat het voor ons wel echt een extra sterkte is om nooit tegen onze goesting naar een optreden te gaan."

Zeven albums, 100.000 verkochte platen en 750 concerten later speelde Yevgueni nog eens het debuutalbum Kannibaal in de AB, in de namiddag voor de kinderen en ’s avonds voor de grote mensen.



"Je moet ergens een aantal songs hebben die de generaties overstijgen om als band zolang te kunnen blijven doorgaan", vertelt Klaas Delrue.



"Ik denk dat we het geluk hebben dat we met bijvoorbeeld ‘Als ze lacht’, maar eigenlijk ‘Kannibaal’, de plaat die we vanavond volledig spelen. Daar staan 5 liedjes op die je soms tot je eigen verbazing hoort meezingen door mensen van een leeftijd waarvan je denkt: 'Ik ben echt blij dat ze dat nog kennen'."