Het gaat om een terrein van 11.350 vierkante meter, waarvan de ontwikkelaar 950 vierkante meter wil bebouwen. Veel Leffingenaars maken zich zorgen over de leefbaarheid. “Het dorp kan dit niet aan. Het moet een dorp blijven en geen stad worden," zeggen ze.

Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker blijft het project binnen de stedenbouwkundige voorschriften. “Het gaat bovendien over betaalbare woningen, wat belangrijk is in onze regio waar de huizenprijzen sterk gestegen zijn,” zegt Dedecker. Volgens hem zullen enkele erfgoedbomen wel degelijk behouden blijven. Binnenkort beslist Middelkerke over de vergunningsaanvraag.