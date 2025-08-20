20°C
Middelkerke

200 bezwa­ren tegen 22 appar­te­men­ten in dorps­kern Leffinge

200 mensen hebben bezwaar ingediend tegen de plannen voor een bouwproject in Leffinge, bij Middelkerke. Een projectontwikkelaar wil er 22 appartementen bouwen op het voormalige privédomein van de notaris, maar heel wat inwoners vrezen dat er opnieuw waardevol groen verloren gaat. Het openbaar onderzoek is nu afgerond.

Het gaat om een terrein van 11.350 vierkante meter, waarvan de ontwikkelaar 950 vierkante meter wil bebouwen. Veel Leffingenaars maken zich zorgen over de leefbaarheid. “Het dorp kan dit niet aan. Het moet een dorp blijven en geen stad worden," zeggen ze.

Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker blijft het project binnen de stedenbouwkundige voorschriften. “Het gaat bovendien over betaalbare woningen, wat belangrijk is in onze regio waar de huizenprijzen sterk gestegen zijn,” zegt Dedecker. Volgens hem zullen enkele erfgoedbomen wel degelijk behouden blijven. Binnenkort beslist Middelkerke over de vergunningsaanvraag.

Protest tegen appartementen op domein voormalige notaris in Leffinge
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere

