Protest tegen appartementen op domein voormalige notaris in Leffinge
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Leffinge bij Middelkerke is onrust ontstaan over een gepland bouwproject in de dorpskern. Een projectontwikkelaar wil 22 appartementen bouwen op het voormalige privédomein van de notaris, maar heel wat inwoners vrezen dat opnieuw waardevol groen verloren gaat.
Het gaat om een terrein van 11.350 vierkante meter, waarvan de ontwikkelaar 950 vierkante meter wil bebouwen. Toch voelen veel Leffingenaars zich bedreigd door de komst van het project. Ze verzamelen bij de buren om hun bezorgdheden te uiten.
"De bomen zorgen voor ademruimte. Als die verdwijnen, verliezen we iets unieks in ons dorp."
"Er wonen daar eekhoorns en heel veel vogels. Onze zuurstof gaat weg uit het dorp", zegt bewoonster Sylvia Peene. "De bomen zorgen voor ademruimte. Als die verdwijnen, verliezen we iets unieks in ons dorp." Ook Maria Boydens maakt zich zorgen over de leefbaarheid. "Het dorp kan dit niet aan. Het moet een dorp blijven en geen stad worden."
Dedecker: "Project is volgens de regels"
Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker blijft het project binnen de stedenbouwkundige voorschriften. "De tuin van de notaris is bouwzone. De bouwheer heeft beslist om slechts een klein deel te bebouwen. Het gaat bovendien over betaalbare woningen, wat belangrijk is in onze regio waar de huizenprijzen sterk gestegen zijn", zegt Dedecker.
"Het gaat over betaalbare woningen, wat belangrijk is in onze regio waar de huizenprijzen sterk gestegen zijn."
Toch is het protest groot. Intussen zijn er al 40 bezwaren ingediend. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 10 september. Daarna beslist de gemeente of de bouwvergunning wordt afgeleverd.