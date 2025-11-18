7°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Xbox Game Camp Bel­gi­um gelan­ceerd tij­dens gaming- en tech­no­lo­gie­con­fe­ren­tie Unwrap in Kortrijk

Unwrap

© Microsoft

Microsoft heeft Xbox Game Camp Belgium gelanceerd tijdens Unwrap, de Belgische conferentie voor gaming en technologie in Kortrijk. Het Game Camp is een leer- en mentorprogramma voor gamecreators in België. 

Xbox Game Camp, het wereldwijde programma van Microsoft, helpt gamecreators hun ideeën om te zetten in succesvolle games en carrières. De lancering in België vond plaats van 5 tot 7 november tijdens Unwrap in Kortrijk.

Microsoft onthulde tegelijk ook het logo, geïnspireerd op de Broeltorens. De brug die de torens verbindt symboliseert de samenwerking tussen gameontwikkelaars, onderwijs en industriepartners.

Xbox Game Camp

Gameontwikkeling laten floreren

“Gameontwikkeling floreert wanneer makers toegang hebben tot de juiste tools en begeleiding”, zegt Peter Zetterberg, Senior Director van Xbox Game Camp. Guy Richards, Director bij ID@Xbox, vult aan: “Ons ID@Xbox-programma stelt bijvoorbeeld onafhankelijke ontwikkelaars in staat hun games zelf te publiceren op Xbox- en Windows-platformen.”

Ook hogeschool Howest, die de toonaangevende opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) aanbiedt, speelt een belangrijke rol in de samenwerking. Rik Leenknegt van Howest: “Samen met Microsoft willen we onderwijs, techgiganten en investeerders samenbrengen om sterke fundamenten te leggen voor creatieve startups.” 

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Uranium
Nieuws
Update

Buurt in Moen vrijgegeven: "Het ging niet om uranium, wel andere stoffen", zegt burgemeester

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

OMI

Kustweerbericht viert 25ste verjaardag: cruciale schakel voor veilig kust- en scheepvaartverkeer
Overweg dudzele 01

Fietser slalomt tussen slagbomen en gaat in discussie met bestuurder: "Het zijn uw zaken niet"
108 BB Tienen Knokke

Knokke boekt broodnodige zege op Tienen na efficiënte partij
2022-03-14 00:00:00 - Leraar mag geen les meer geven na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Leerkracht basisschool Ichtegem riskeert straf voor aanranding: "geen seksuele bedoelingen, hooguit normvervaging"
Nieuwpoort

Nieuwpoort zet sterk in op erfgoed, mobiliteit en wonen in nieuw meerjarenplan
Discoduo

West-Vlaams duo pakt vicewereldtitel op WK Disco in Blankenberge
Aanmelden