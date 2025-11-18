Xbox Game Camp, het wereldwijde programma van Microsoft, helpt gamecreators hun ideeën om te zetten in succesvolle games en carrières. De lancering in België vond plaats van 5 tot 7 november tijdens Unwrap in Kortrijk.

Microsoft onthulde tegelijk ook het logo, geïnspireerd op de Broeltorens. De brug die de torens verbindt symboliseert de samenwerking tussen gameontwikkelaars, onderwijs en industriepartners.