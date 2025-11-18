Xbox Game Camp Belgium gelanceerd tijdens gaming- en technologieconferentie Unwrap in Kortrijk
© Microsoft
Microsoft heeft Xbox Game Camp Belgium gelanceerd tijdens Unwrap, de Belgische conferentie voor gaming en technologie in Kortrijk. Het Game Camp is een leer- en mentorprogramma voor gamecreators in België.
Xbox Game Camp, het wereldwijde programma van Microsoft, helpt gamecreators hun ideeën om te zetten in succesvolle games en carrières. De lancering in België vond plaats van 5 tot 7 november tijdens Unwrap in Kortrijk.
Microsoft onthulde tegelijk ook het logo, geïnspireerd op de Broeltorens. De brug die de torens verbindt symboliseert de samenwerking tussen gameontwikkelaars, onderwijs en industriepartners.
Gameontwikkeling laten floreren
“Gameontwikkeling floreert wanneer makers toegang hebben tot de juiste tools en begeleiding”, zegt Peter Zetterberg, Senior Director van Xbox Game Camp. Guy Richards, Director bij ID@Xbox, vult aan: “Ons ID@Xbox-programma stelt bijvoorbeeld onafhankelijke ontwikkelaars in staat hun games zelf te publiceren op Xbox- en Windows-platformen.”
Ook hogeschool Howest, die de toonaangevende opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) aanbiedt, speelt een belangrijke rol in de samenwerking. Rik Leenknegt van Howest: “Samen met Microsoft willen we onderwijs, techgiganten en investeerders samenbrengen om sterke fundamenten te leggen voor creatieve startups.”