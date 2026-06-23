Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor een officiële opmeting door een gerechtsdeurwaarder. Die stelde een lengte van 8,922 kilometer vast. Daarmee verdubbelt Woonzorggroep GVO ruim het vorige record van 4,6 kilometer, dat in 2019 werd gevestigd door de Rodenburgschool uit Marke.

"Meer dan 3.600 mensen hebben samen aan deze sjaal gewerkt. Dat maakt het record niet alleen bijzonder omwille van de lengte, maar ook door de verbondenheid die eruit spreekt", zegt Woonzorggroep GVO.

De recordsjaal krijgt nu een tweede leven. Een deel wordt verwerkt tot troostdekens voor de woonzorgcentra. De overige stukken gaan naar goede doelen, zowel in de buurt als daarbuiten.