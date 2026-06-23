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Wielsbeke

Woon­zorg­groep GVO breit sjaal van bij­na 9 (!) kilo­me­ter en ver­breekt ruim het vori­ge wereldrecord

Sjaal 1

© Woonzorggroep GVO

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners van de tien woonzorgcentra van Woonzorggroep GVO hebben samen een zelfgebreide sjaal van 8,922 kilometer lang gemaakt. Daarmee verbreken ze ruim het vorige record van 4,6 kilometer.

De recordsjaal is het resultaat van een gezamenlijke uitdaging binnen 'VieVa Morgana', een project waarmee Woonzorggroep GVO de organisatiewaarden op een ludieke manier in de kijker zet. Meer dan 3.600 mensen, onder wie 2.000 bewoners, 1.200 medewerkers, 400 vrijwilligers en heel wat buurtbewoners, breiden vijf weken lang mee aan de sjaal.

"Meer dan 3.600 mensen hebben samen aan deze sjaal gewerkt. Dat maakt het record niet alleen bijzonder omwille van de lengte, maar ook door de verbondenheid die eruit spreekt"

Woonzorggroep GVO
Sjaal 2

© Woonzorggroep CVO

Verbinding

Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor een officiële opmeting door een gerechtsdeurwaarder. Die stelde een lengte van 8,922 kilometer vast. Daarmee verdubbelt Woonzorggroep GVO ruim het vorige record van 4,6 kilometer, dat in 2019 werd gevestigd door de Rodenburgschool uit Marke.

"Meer dan 3.600 mensen hebben samen aan deze sjaal gewerkt. Dat maakt het record niet alleen bijzonder omwille van de lengte, maar ook door de verbondenheid die eruit spreekt", zegt Woonzorggroep GVO.

De recordsjaal krijgt nu een tweede leven. Een deel wordt verwerkt tot troostdekens voor de woonzorgcentra. De overige stukken gaan naar goede doelen, zowel in de buurt als daarbuiten.

Sjaal 3

© Woonzorggroep CVO

Redactie

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