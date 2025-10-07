17°C
Woon­maat­schap­pij­en ope­nen deu­ren voor eer­ste Dag van Soci­aal Wonen

Vivendo Brugge

Woonmaatschappij Vivendo in Brugge

Vandaag vindt de allereerste editie van de Dag van het Sociaal Wonen plaats. Bij 23 Vlaamse woonmaatschappijen zijn er rondleidingen, infomarkten, werfbezoeken en buurtactiviteiten.

Tijdens de Dag van het Sociaal Wonen krijgen bezoekers de kans om sociale woonprojecten van dichtbij te bekijken, bewoners te ontmoeten en informatie te krijgen over sociale huur, koop en leningen. Daarnaast voorzien de woonmaatschappijen in activiteiten voor hun huurders en de buurt: van fietstochten en rondleidingen tot tentoonstellingen en kermissen. 

Drempels verlagen

"We willen tonen dat sociaal wonen veel meer is dan alleen betaalbaar wonen: het gaat ook over duurzaamheid, leefbare buurten en sterke gemeenschappen", zegt Patrick Janssens, voorzitter van Initia Vlaanderen. "Tegelijk willen we drempels verlagen. De wooncrisis raakt steeds meer mensen, maar velen weten niet dat ze in aanmerking komen voor een sociale woning. Dit initiatief geeft hen nieuwe perspectieven en kansen."

Er nemen 23 woonmaatschappijen deel, van de kust tot in Limburg. Zo kan je een bezoek brengen aan de bewoners van het cohousingproject 't Klooster in Arendonk of de werf van woonproject Lange Akker in Zele bezichtigen. In Dendermonde pakt Stek92 uit met een matrimoniumrondrit, een tentoonstelling en een kortfilm, terwijl Vivendo in Brugge je een blik achter de schermen gunt van het historische appartementsgebouw De Leeuwerik. In de Antwerpse wijk Luchtbal valt er dan weer van alles te beleven voor liefhebbers van architecturale hoogstandjes en voor durvers zonder hoogtevrees.

Deze woonmaatschappijen organiseren vandaag activiteiten in West-Vlaanderen:

  • Zetus, Knokke-Heist
  • Woonsprong, Oostende
  • Woonmaatschappij IJzer en Zee, Veurne
  • WM Elan, Zwevegem
  • Vivendo, Brugge
  • SW+, Kortrijk
  • Ons Onderdak, Ieper
  • !Mpuls, Menen

Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je op initia.vlaanderen/nieuws/dag-van-sociaal-wonen.

Belga

