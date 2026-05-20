In juni wordt het Conservatoriumpark in Kortrijk omgetoverd tot een Duivelse arena waar jong en oud samen kunnen supporteren. Het startschot wordt gegeven op maandag 15 juni om 21 uur, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Egypte.

Ook de andere groepswedstrijden tegen Iran (zondag 21 juni om 21 uur) en de vroege ochtendmatch tegen Nieuw-Zeeland (zaterdag 27 juni om 5 uur) staan al met stip in de agenda genoteerd.

Vroeg ontbijt

Op zaterdag 27 juni spelen de Rode Duivels hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland vroeg in de ochtend. De organisatie ziet dit als een bijzondere kans voor een memorabele supportersbeleving te bieden.

"We voorzien die ochtend een speciaal concept in de vorm van een vroeg ontbijt. Supporters kunnen bij ons terecht voor verse koffiekoeken en koffie, maar evengoed voorzien we al een fris pintje voor de liefhebbers. Het wordt een bijzondere start van die zaterdag."