33°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

WK-dorp Devil Are­na’ strijkt neer in het Con­ser­va­to­ri­um­park in Kortrijk

Conservatoriumpark Kortrijk opening

In het centrum van Kortrijk komt deze zomer dan toch een WK-dorp waar supporters gratis alle wedstrijden van de Rode Duivels kunnen volgen. Vanaf 15 juni krijgt de stad met ‘Devil Arena’ een officieel WK-evenement in het recent vernieuwde Conservatoriumpark.

In juni wordt het Conservatoriumpark in Kortrijk omgetoverd tot een Duivelse arena waar jong en oud samen kunnen supporteren. Het startschot wordt gegeven op maandag 15 juni om 21 uur, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Egypte.

Ook de andere groepswedstrijden tegen Iran (zondag 21 juni om 21 uur) en de vroege ochtendmatch tegen Nieuw-Zeeland (zaterdag 27 juni om 5 uur) staan al met stip in de agenda genoteerd.

Vroeg ontbijt

Op zaterdag 27 juni spelen de Rode Duivels hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland vroeg in de ochtend. De organisatie ziet dit als een bijzondere kans voor een memorabele supportersbeleving te bieden.

"We voorzien die ochtend een speciaal concept in de vorm van een vroeg ontbijt. Supporters kunnen bij ons terecht voor verse koffiekoeken en koffie, maar evengoed voorzien we al een fris pintje voor de liefhebbers. Het wordt een bijzondere start van die zaterdag."

De redactie

Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster
Ouders van Arno uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen
Nieuws

Ouders van Arno (34) uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kopecky - Merckx 1

Wielerkoppel Lotte Kopecky en Axel Merckx geven elkaar het jawoord in Brugge
De vier elementen 1

Bronzen beeld 'De Vier Winden' schittert opnieuw boven Kursaal na 'zachte' restauratie
239 BB LINKS agressiecrisisoverleg

Vakbonden en De Lijn willen extra veiligheidsmaatregelen na zware vechtpartij op kusttram
Burgemeester treedt streng op tegen overtredingen die volksgezondheid en veiligheid bedreigen

Burgemeester van Menen treedt streng op na meerdere overtredingen bij handelszaken
Dévy Rigaux

Officieel: Club Brugge ziet Director of Football Dévy Rigaux vertrekken naar Feyenoord
Waregem Koerse 2025

Recordprijzenpot voor Waregem Koerse: UAE President Cup stijgt naar 250.000 euro
Aanmelden