Het deelnemersveld is indrukwekkend. “Binnen IDO behoren Polen, Slovenië, Duitsland en de Verenigde Staten tot de toplanden,” legt organisator Dimitri Covent uit. “Maar ook België heeft enkele geheime favorieten die finaleplaatsen kunnen halen.”

Een van de blikvangers is de Amerikaanse Brooklyn Tilma, die goud won in haar categorie. De tiener koestert grote ambities. “Ik droom ervan om bij een balletgezelschap in Europa te dansen, of Rockette te worden in New York. Misschien volg ik later een dansopleiding en start ik zo mijn carrière,” vertelt ze.

De druk op jonge dansers is groot, merkt coach Ethel Lowagie (Kreadance). “Ik zeg hen altijd dat ze moeten dansen alsof ze voor hun ouders optreden, niet voor een internationale jury. Ze kunnen het, dat weten ze. Het belangrijkste is genieten.”

Het WK Dans in De Panne loopt nog tot en met 4 december.