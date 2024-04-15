Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In het Plopsa Theater in De Panne loopt deze week het wereldkampioenschap dans. Meer dan 3.400 dansers uit 34 landen nemen het tegen elkaar op, van jazz tot moderne dans en ballet. Ook verschillende West-Vlamingen komen er in actie.
Onder hen Juliette en Lara van Dansschool Kreadance uit Wevelgem. Zij nemen als duo deel in de categorie Jazz. Voor Lara uit Marke is het een bijzondere ervaring: haar allereerste WK. “In januari werd ik geselecteerd voor het team en sindsdien hebben we heel het jaar naar dit moment gewerkt. Ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk ook wat stress, maar vooral genieten,” zegt ze.
Grote ambities
Het deelnemersveld is indrukwekkend. “Binnen IDO behoren Polen, Slovenië, Duitsland en de Verenigde Staten tot de toplanden,” legt organisator Dimitri Covent uit. “Maar ook België heeft enkele geheime favorieten die finaleplaatsen kunnen halen.”
Een van de blikvangers is de Amerikaanse Brooklyn Tilma, die goud won in haar categorie. De tiener koestert grote ambities. “Ik droom ervan om bij een balletgezelschap in Europa te dansen, of Rockette te worden in New York. Misschien volg ik later een dansopleiding en start ik zo mijn carrière,” vertelt ze.
De druk op jonge dansers is groot, merkt coach Ethel Lowagie (Kreadance). “Ik zeg hen altijd dat ze moeten dansen alsof ze voor hun ouders optreden, niet voor een internationale jury. Ze kunnen het, dat weten ze. Het belangrijkste is genieten.”
Het WK Dans in De Panne loopt nog tot en met 4 december.