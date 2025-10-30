Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het Next Festival verraste het publiek gisteravond met een wel heel bijzondere voorstelling in Kortrijk: de shamdan-dans of kandelaardans.
Zeven dansers van een danscollectief uit Caïro brachten een synchrone choreografie met grote kandelaars op het hoofd. Daarin worden Egyptische verhalen vermengd met de geschiedenis van de kolonisatie. Noura Seif, Danscollectief Nasa4nasa: “We onderzochten wie de kandelaardans heeft uitgevonden en wanneer. We ontdekten talloze fictieve verhalen over vrouwen die een spectaculaire stunt uitvoerden, maar dat altijd moesten bekopen. Hun leven eindigde telkens op een verschrikkelijke manier omdat ze de kandelaardans hadden uitgevoerd.”
In trance
De kandelaardans oogt als een bezwerend ritueel met trage, repetitieve bewegingen, maar je blijft ernaar kijken alsof je in een trance bent. Unieke voorstellingen zoals de kandelaardans maken het Next Festival zo bijzonder; een eigenzinnig programma met veertig voorstellingen van hedendaags theater, dans en performance in de Eurometropool en Valenciennes. Het festival loopt nog tot 29 november.
“Wij komen van KASK Gent. Wij zijn hier met de klas drama en perfomance. Dit inspireert ons enorm en we hebben hier heel veel voldoening aan.”