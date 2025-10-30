De kandelaardans oogt als een bezwerend ritueel met trage, repetitieve bewegingen, maar je blijft ernaar kijken alsof je in een trance bent. Unieke voorstellingen zoals de kandelaardans maken het Next Festival zo bijzonder; een eigenzinnig programma met veertig voorstellingen van hedendaags theater, dans en performance in de Eurometropool en Valenciennes. Het festival loopt nog tot 29 november.

