Na de Vlaamse, Belgische en Europese titel hebben Amélie Beauprez uit Roeselare en Kircke Debavelaere uit Menen nu ook de vicewereldtitel Disco Duo veroverd. De twee moesten na een spannende strijd in de finale de duimen leggen tegen een Zweeds koppel.

Beide danseressen kwamen trouwens in meerdere categorieën in actie: Amélie danste solo, duo en in smallgroup, Kircke in duo en smallgroup. Met die smallgroup rijfden ze de bronzen medaille binnen.

