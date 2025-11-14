7°C
West-Vlaams duo pakt vice­we­reld­ti­tel op WK Dis­co in Blankenberge

Discoduo

Op het WK Disco in Blankenberge hebben Amélie Beauprez (17) en Kircke Debavelaere (20) de vicewereldtitel Disco Duo 2025 behaald. Het duo pakte daarnaast ook brons met hun smallgroup Unbeatable.

Na de Vlaamse, Belgische en Europese titel hebben Amélie Beauprez uit Roeselare en Kircke Debavelaere uit Menen nu ook de vicewereldtitel Disco Duo veroverd. De twee moesten na een spannende strijd in de finale de duimen leggen tegen een Zweeds koppel. 

Beide danseressen kwamen trouwens in meerdere categorieën in actie: Amélie danste solo, duo en in smallgroup, Kircke in duo en smallgroup. Met die smallgroup rijfden ze de bronzen medaille binnen. 

Dans Disco

