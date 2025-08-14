Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De bewoners van de Strandwijk in Zeebrugge organiseren donderdagavond een witte mars na de moord op de man die vrijdag werd doodgeslagen in de Mercatorstraat.
De politie heeft een opsporingsbericht verspreid van twee mannen in een naburige nachtwinkel, vermoedelijk gaat het om twee Oost-Europese truckchauffeurs. Met de mars wil de buurt niet alleen de man herdenken, maar ook oproepen tegen zinloos geweld, en de politiek wijzen op de onveilige situatie in Zeebrugge. Stefaan Sintobin van Vlaams Belang stelt er ook een vraag over op de gemeenteraad vanavond. Hij wil dat er meer politie aanwezig is, vooral 's avonds en 's nachts.
Drugs
Stefaan Sintobin, Vlaams Belang Brugge: "De afgelopen jaren zijn er heel wat problemen geweest, in de eerste plaats met de ‘illegalen’ in Zeebrugge. Er waren heel wat problemen: diefstallen, er waren veel druggerelateerde feiten. Er waren veel panden die gekraakt werden. Er zijn toch wel heel wat problemen geweest de afgelopen jaren."
Klachten over vrachtwagenchauffeurs, maar geen criminele feiten
Die problematiek dateert al van zo’n vier jaar geleden. Intussen zijn er in de haven meer camera’s, is er een meldpunt opgericht en patrouilleert er dagelijks federale politie te paard. Het aantal mensen zonder papieren lag in de eerste vier maanden van dit jaar 65% lager dan in 2024. In verband met de moord vrijdagavond, is de politie op zoek naar twee vrachtwagenchauffeurs. Ook over vrachtwagenchauffeurs waren er al klachten in de buurt. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “De klachten die er nu zijn over chauffeurs gaan over verkeerd parkeren en het achterlaten van vuilnis. Dat is een groot probleem, waar we echt verder aan moeten werken. Maar criminaliteit was niet aan de orde bij die truckchauffeurs.”
Transportzone
Die chauffeurs verblijven vooral in de transportzone, aan de overkant van de Kustlaan. Naast een nieuwe parking in de achterhaven, wil de burgemeester ook de transportzone opfrissen. “We willen duidelijk maken waar men kan parkeren en kamperen. En anderzijds bepalen welke accommodatie er moet aanwezig zijn. Daarvoor is een Vlaamse subsidie aangevraagd. We willen dit dossier afwerken.”