Die problematiek dateert al van zo’n vier jaar geleden. Intussen zijn er in de haven meer camera’s, is er een meldpunt opgericht en patrouilleert er dagelijks federale politie te paard. Het aantal mensen zonder papieren lag in de eerste vier maanden van dit jaar 65% lager dan in 2024. In verband met de moord vrijdagavond, is de politie op zoek naar twee vrachtwagenchauffeurs. Ook over vrachtwagenchauffeurs waren er al klachten in de buurt. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “De klachten die er nu zijn over chauffeurs gaan over verkeerd parkeren en het achterlaten van vuilnis. Dat is een groot probleem, waar we echt verder aan moeten werken. Maar criminaliteit was niet aan de orde bij die truckchauffeurs.”

