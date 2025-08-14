Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel. Even later zouden de verdachten het slachtoffer op straat aangevallen hebben. De precieze aanleiding is echter onduidelijk. Na de feiten namen beide verdachten de benen.



Zondagnamiddag verspreidde de federale politie op vraag van de Brugse onderzoeksrechter een opsporingsbericht. Op de camerabeelden van de nachtwinkel zijn de verdachten immers goed herkenbaar. Het gaat om een kale, struise man met een tatoeage op de binnenkant van de rechteronderarm. Zijn kompaan heeft kort, donker haar en een baardje. Volgens de politie zouden de verdachten mogelijk vrachtwagenbestuurders uit Oost-Europa kunnen zijn.

