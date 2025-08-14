Naar aanleiding van het opsporingsbericht over een moord in Zeebrugge heeft de politie ondertussen een dertigtal tips gekregen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Ondertussen werd ook een buurtonderzoek uitgevoerd op enkele vrachtwagenparkings in Zeebrugge.
De lokale politie van Brugge kreeg vrijdag rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin A. te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat.
Discussie
Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel. Even later zouden de verdachten het slachtoffer op straat aangevallen hebben. De precieze aanleiding is echter onduidelijk. Na de feiten namen beide verdachten de benen.
Zondagnamiddag verspreidde de federale politie op vraag van de Brugse onderzoeksrechter een opsporingsbericht. Op de camerabeelden van de nachtwinkel zijn de verdachten immers goed herkenbaar. Het gaat om een kale, struise man met een tatoeage op de binnenkant van de rechteronderarm. Zijn kompaan heeft kort, donker haar en een baardje. Volgens de politie zouden de verdachten mogelijk vrachtwagenbestuurders uit Oost-Europa kunnen zijn.
Buurtonderzoek
Het opsporingsbericht heeft ondertussen ongeveer dertig tips opgeleverd. De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) zal alle tips onderzoeken. Daarnaast werd er zondag ook een buurtonderzoek uitgevoerd op enkele parkings waar regelmatig buitenlandse truckers verblijven. Ook de camerabeelden worden verder geanalyseerd. "Het opsporingsbericht werd ook via Europol verder verspreid", meldt het parket nog.