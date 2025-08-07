De witte vlieg, of eigenlijk de witte bladluis, vormt een plaag op het landbouwperceel van Danny Metsu in Vlamertinge. De beestjes zuigen het sap uit de koolbladeren en daardoor verzwakt de plant. Landbouwer Danny Metsu zegt dat de plaag snel oprukt: "Het is een fenomeen uit Frankrijk. West-Vlaanderen is er al ernstig mee besmet, maar het rukt verder op."