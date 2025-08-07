14°C
Wit­te blad­lui­zen vor­men een plaag voor West-Vlaam­se boeren

Kolenboeren in de Westhoek kampen met witte bladluizen. De beestjes lijken op vliegen en brengen schimmelziektes met zich mee. Boeren kunnen daardoor hun kolen niet meer verkopen. 

De witte vlieg, of eigenlijk de witte bladluis, vormt een plaag op het landbouwperceel van Danny Metsu in Vlamertinge. De beestjes zuigen het sap uit de koolbladeren en daardoor verzwakt de plant. Landbouwer Danny Metsu zegt dat de plaag snel oprukt: "Het is een fenomeen uit Frankrijk. West-Vlaanderen is er al ernstig mee besmet, maar het rukt verder op."

De plaag treft vooral kolen: bloemkolen, rode kolen, spruiten. Veel gewassen zijn dan ook niet meer tenzij boeren ze verkopen aan de diepvriesindustrie, maar dat kost meer. "Voor de versmarkt gaat dat niet. Producten moeten nog enkele dagen in de winkel liggen." 

Europese regels als boosdoener

De bladluizen vormen witte stipjes op plant

De bladluizen vormen witte stipjes op plant

Volgens landbouwer Metsu zijn Europese regels rond het pesticidengebruik de boosdoener. Zo is sinds eind oktober spirotetramat verboden. "De enige alternatieven die er zijn, zijn contactmiddelen. Maar dat wil zeggen dat je het diertje zelf moet raken. Dat is duurder en niet relevant."

