In het project wordt het gebruikte water van het bedrijf zelf ter plaatse gezuiverd met natuurlijke filters. Dat gezuiverde water wordt nadien opnieuw gebruikt bij de teelt of in de productie. Met sensoren wordt gecontroleerd of de waterkwaliteit goed blijft.

Test

Het project wordt alvast getest bij een witloofbedrijf in Poperinge. Het systeem zorgt ervoor dat het bedrijf minder vers water nodig heeft en het loost ook minder afvalwater. Volgens de onderzoekers is het project toepasbaar in tal van bedrijven, op verschillende schalen en is het ook betaalbaar. Agro&Blauw wil de resultaten dan ook gebruiken als blauwdruk voor breder waterbeheer binnen de sector.

Subsidies

De techniek wordt ook al succesvol toegepast bij fruitteler Wolfcarius in Wakken en aardappelteler Vandehaegen in Horebeke. De prijs schommelt tussen de 50.000 en de 400.000 euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de teelt. Landbouwers kunnen op subsidies rekenen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Agro&Blauw is een samenwerking tussen VLAIO, UGent, VEG-i-TEC, Flanders' FOOD en het bedrijf HelloWater.