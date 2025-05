De vijfdejaars hotel kregen het optreden cadeau na hun winst in de scholenwedstrijd ‘Eerste Klas Horeca Forma’. Met hun deelname wisten ze de jury te overtuigen en sleepten ze de hoofdprijs in de wacht. Tot op het laatste moment hield de organisatie geheim wie er zou komen optreden. De verrassing was dan ook groot toen DJ Licious plots op het podium verscheen.