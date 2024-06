Ook in het tweede 'genadejaar' haalt het schooltje het vereiste aantal leerlingen niet. Er zitten nu drie leerlingen in het lager onderwijs en 19 kleuters. In de toekomst zit er geen onmiddellijke groei aan te komen en dus moet de wijkschool eind deze maand definitief sluiten.

De leerkrachten verhuizen naar de hoofdschool in De Haan en ook de meeste leerlingen verhuizen mee.