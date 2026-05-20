Wielrenster Lotte Kopecky en voormalig profrenner Axel Merckx zijn dinsdagochtend in het huwelijk gestapt in Brugge. De plechtigheid vond plaats in beperkte kring en bewust buiten de schijnwerpers.
Kopecky en Merckx wonen samen in Brugge. De voorbije maanden verschenen ze geregeld samen in het wielermilieu. Zo was Merckx aanwezig op verschillende wedstrijden van Kopecky, onder meer op het EK baanwielrennen en tijdens Luik-Bastenaken-Luik.
