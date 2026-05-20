Lotte Kopecky (30) en Axel Merckx (53) zijn dinsdag getrouwd in het Brugse stadhuis. Het koppel koos voor een sobere ceremonie met enkel een beperkte groep aanwezigen.

Kopecky en Merckx wonen samen in Brugge. De voorbije maanden verschenen ze geregeld samen in het wielermilieu. Zo was Merckx aanwezig op verschillende wedstrijden van Kopecky, onder meer op het EK baanwielrennen en tijdens Luik-Bastenaken-Luik.

